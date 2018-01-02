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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Деякі АЗС підвищили вартість пального

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 2 січня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 30,56 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Деякі АЗС підвищили вартість пального

Зокрема, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 29,56 грн, А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 31,76 грн, а дизпальне — в середньому 28,12 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP і KLO становить 28,24 грн за літр, А-95 — 29,18 грн за літр, А-95+ — 30,48 грн за літр. Середня вартість дизпального становить 27,01 грн за літр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти розповіли, чому на АЗС не доливають пальне

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 26,42 грн за літр, А-95 — 26,92, А-95+ — 27,53 грн за літр і дизпального — 24,57 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

• на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar середня вартість автомобільного газу становить 13,25 грн за літр;

• на АЗС Амік, TNK-BP і KLO — 13,01 грн на літр;

• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,32 грн на літр.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не зацікавлені у зростанні цін.

 

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