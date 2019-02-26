Девятилетний мальчик умер после жалоб на головную боль

О том, что его девятилетний сын потерял сознание и ни на что не реагирует, по телефону в "скорую" сообщил отец. На момент приезда медиков сердце мальчика еще работало, но спасти жизнь малолетнему ребенку не удалось. О смерти жителя Тернопольского района врачи сообщили на линию "102".

По предварительной информации, школьник в феврале переболел ОРВИ, а последние два дня жаловался на головные боли. В день несчастья мальчик раньше вернулся домой из школы. Пообедав, лег отдохнуть. В какой-то момент в комнату вошел еще один сын и заметил, что его брат теряет сознание.

Отец пытался привести ребенка в сознание, параллельно вызвав "скорую". Но не удалось. Установит причины смерти судебно-медицинская экспертиза. Погибший мальчик - средний сын семьи. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области внезапно умер четырехмесячный младенец.