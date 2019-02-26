Девятилетний мальчик умер после жалоб на головную боль

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 1902 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 31083 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118191 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121380 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123730 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122171 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153816 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117302 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141253 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Девятилетний мальчик умер после жалоб на головную боль

Девятилетний мальчик умер после жалоб на головную боль

Киев  •  УНН

 • 24993 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Тернопольской области девятилетний мальчик дома потерял сознание и умер, перед этим ребенок переболел ОРВИ, а последние два дня жаловался на головные боли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

О том, что его девятилетний сын потерял сознание и ни на что не реагирует, по телефону в "скорую" сообщил отец. На момент приезда медиков сердце мальчика еще работало, но спасти жизнь малолетнему ребенку не удалось. О смерти жителя Тернопольского района врачи сообщили на линию "102".

По предварительной информации, школьник в феврале переболел ОРВИ, а последние два дня жаловался на головные боли. В день несчастья мальчик раньше вернулся домой из школы. Пообедав, лег отдохнуть. В какой-то момент в комнату вошел еще один сын и заметил, что его брат теряет сознание.

Отец пытался привести ребенка в сознание, параллельно вызвав "скорую". Но не удалось. Установит причины смерти судебно-медицинская экспертиза. Погибший мальчик - средний сын семьи. Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области внезапно умер четырехмесячный младенец.

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