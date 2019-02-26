Дев'ятирічний хлопчик помер після скарг на головний біль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На Тернопільщині дев'ятирічний хлопчик вдома втратив свідомість і помер, перед цим дитина перехворіла на ГРВІ, а останніх два дні скаржився на головні болі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
Про те, що його дев'ятирічний син втратив свідомість і ні на що не реагує, по телефону у "швидку" повідомив батько. На момент приїзду медиків серце хлопчика ще працювало, але врятувати життя малолітній дитині не вдалося. Про смерть жителя Тернопільського району лікарі повідомили на лінію "102".
За попередньою інформацією, школяр у лютому перехворів на ГРВІ, а останніх два дні скаржився на головні болі. В день нещастя хлопчик швидше повернувся додому зі школи. Пообідавши, ліг відпочити. У якийсь момент до кімнати зайшов ще один син і помітив, що його брат втрачає свідомість.
Батько намагався привести дитину до свідомості, паралельно викликавши "швидку". Та не вдалося. Встановить причини смерті судово-медична експертиза. Загиблий хлопчик - середній син родини. Триває слідство.
Нагадаємо, на Тернопільщині раптово померло чотиримісячне немовля.