Дев'ятирічний хлопчик помер після скарг на головний біль

КИЇВ. 26 лютого. УНН. На Тернопільщині дев'ятирічний хлопчик вдома втратив свідомість і помер, перед цим дитина перехворіла на ГРВІ, а останніх два дні скаржився на головні болі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.