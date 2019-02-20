На Тернопільщині раптово померло чотирьохмісячне немовля

"Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що смерть немовляти була раптовою. Сталося це вночі. Зі слів матері, близько першої години ночі вона ще годувала маля, а о четвертій годині дитинка вже була мертва", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Причину смерті немовляти встановить експертиза.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР з правовою кваліфікацією - частина 1 статті 115ККУ.

Нагадаємо, у селі Трудове Кілійського району в Одеській області у ніч на суботу, 26 січня, раптовою смертю померла однорічна дитина.



