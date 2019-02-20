В Тернопольской области внезапно умер четырехмесячный младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вчера, 19 февраля, в Кременецкий отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи районной больницы о том, что в райцентре по месту жительства умер четырехмесячный ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.
"Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что смерть младенца была внезапной. Произошло это ночью. По словам матери, около часа ночи она еще кормила малыша, а в четыре часа ребенок уже был мертв", - говорится в сообщении.
При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Причину смерти младенца установит экспертиза.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с правовой квалификацией - часть 1 статьи 115ККУ.
Напомним, в селе Трудовое Килийского района в Одесской области в ночь на субботу, 26 января, внезапной смертью умер годовалый ребенок.