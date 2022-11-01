Deutsche Bahn жалуется на медленную обработку экспорта зерна до границы ЕС

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“Мы могли бы ездить еще больше, если бы прохождение границы на внешней границе ЕС было быстрее”, — сказал представитель компании для редакционной сети Германия согласно предыдущему отчету.

Он отметил, что необходимо будет расширить и ускорить инфраструктуру и пограничные процессы на внешних границах ЕС.

“По нашему мнению, централизованная координация, стратегическая и операционная, позволит перевозить больше грузов по железной дороге. Спрос на транспортные мощности очень большой. Мы ездим, сколько можем”, — добавил спикер.

Напомним

Правительство Франции совместно с другими странами ЕС работает экспортом украинского зерна по сухопутным коридорам.