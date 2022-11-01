Deutsche Bahn жалуется на медленную обработку экспорта зерна до границы ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn жалуется, что не может полностью задействовать свои мощности для экспорта украинского зерна из-за пограничной бюрократии ЕС. Об этом информирует УНН со ссылкой на немецкое издание Zeit.
Цитата
“Мы могли бы ездить еще больше, если бы прохождение границы на внешней границе ЕС было быстрее”, — сказал представитель компании для редакционной сети Германия согласно предыдущему отчету.
Он отметил, что необходимо будет расширить и ускорить инфраструктуру и пограничные процессы на внешних границах ЕС.
“По нашему мнению, централизованная координация, стратегическая и операционная, позволит перевозить больше грузов по железной дороге. Спрос на транспортные мощности очень большой. Мы ездим, сколько можем”, — добавил спикер.
Напомним
Правительство Франции совместно с другими странами ЕС работает экспортом украинского зерна по сухопутным коридорам.