Deutsche Bahn скаржиться на повільну обробку експорту зерна до кордону ЄС

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“Ми могли б їздити ще більше, якби проходження кордону на зовнішньому кордоні ЄС було швидшим”, — сказав речник компанії для редакційної мережі Німеччина згідно з попереднім звітом.

Він зазначив, що необхідно буде розширити та прискорити інфраструктуру та прикордонні процеси на зовнішніх кордонах ЄС.

“На нашу думку, централізована координація, стратегічна та операційна, дозволить перевозити більші обсяги вантажів залізницею. Попит на транспортні потужності дуже великий. Ми їздимо, скільки можемо”, — додав речник.

Нагадаємо

Уряд Франції спільно з іншими країнами ЄС працює експортом українського зерна сухопутними коридорами.