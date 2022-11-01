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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Deutsche Bahn скаржиться на повільну обробку експорту зерна до кордону ЄС

Deutsche Bahn скаржиться на повільну обробку експорту зерна до кордону ЄС

Київ • УНН

 • 201808 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Основний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn скаржиться, що не може повністю задіяти свої потужності для експорту українського зерна через прикордонну бюрократію ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на німецьке видання Zeit.

Цитата

“Ми могли б їздити ще більше, якби проходження кордону на зовнішньому кордоні ЄС було швидшим”, — сказав речник компанії для редакційної мережі Німеччина згідно з попереднім звітом.

Він зазначив, що необхідно буде розширити та прискорити інфраструктуру та прикордонні процеси на зовнішніх кордонах ЄС.

“На нашу думку, централізована координація, стратегічна та операційна, дозволить перевозити більші обсяги вантажів залізницею. Попит на транспортні потужності дуже великий. Ми їздимо, скільки можемо”, — додав речник.

Нагадаємо

Уряд Франції спільно з іншими країнами ЄС працює експортом українського зерна сухопутними коридорами.

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