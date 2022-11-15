Десятки погибших и раненых: Гайдай рассказал о потерях оккупантов в Луганской области

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинские военнослужащие уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск в селе Меловатка Луганской области. В результате удара 30 оккупантов погибли, еще 20 - получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«30 россиян погибли и еще 20 ранены в Меловатке», - написал он.

Детали

По словам главы региона, в Лисичанск завезли гвозди и 14 кубов дров на весь город. Именно так местные оккупационные "власти" выполняют приказ об обеспечении жителей Лисичанска отоплением до начала зимы.

«Эти 14 кубических метров древесины развезли по кварталам из многоэтажек. На сколько часов их хватит - посмотрим. Сюжет, снятый об этом событии российскими СМИ, можно и до весны транслировать. Как на россии говорят: «Надо потерпеть». А еще в Лисичанске раздают строительные гвозди, оставшиеся после исчезновения гуманитарного шифера», - сказал Гайдай.

Кроме того, глава ОВА отметил, что оккупанты рассматривают возможность вывезти все гражданское население из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь захваченных территорий, ведь эти города не подготовлены к зиме.

Как отмечается, в поселке Новойадаре свободные дома заняли российские военные.

Дополнение

Украинские защитники освободили уже 12 населенных пунктов в Луганской области.

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