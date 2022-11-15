Десятки загиблих та поранених: Гайдай розповів про втрати окупантів на Луганщині

Цитата



«30 росіян загинуло та ще 20 поранено у Мілуватці», - написав він.



Деталі



За словами очільника регіону, до Лисичанська завезли цвяхи та 14 кубів дров на все місто. Саме так місцева окупаційна "влада" виконує наказ стосовно забезпечення жителів Лисичанська опаленням до початку зими.

«Ці 14 кубічних метрів деревини розвезли по кварталах із багатоповерхівок. На скільки годин їх вистачить - подивимось. Сюжет, який зняли про цю подію російські ЗМІ, можна і до весни транслювати. Як на росії кажуть: «Надо потерпеть». А ще у Лисичанську роздають будівельні цвяхи, які залишилися після зникнення гуманітарного шиферу», - сказав Гайдай.

Окрім того, голова ОВА зазначив, що окупанти розглядають можливість вивезти все цивільне населення з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного вглиб захоплених територій, адже ці міста не підготовлені до зими.

Як зазначається, у селищі Новойадарі вільні будинки зайняли російські військові.

Доповнення

Українські захисники звільнили вже 12 населених пунктів у Луганській області.