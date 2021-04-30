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Десятки тысяч тюльпанов расцвели в Ужгороде: яркие фото города

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Около 30 тысяч тюльпанов сейчас цветут в Ужгороде. Появились яркие фото города, который утопает в цветах, передает УНН.

Детали

Как сообщили в городском совете, в этом году на площадях и улицах города — 7 сортов: кроме окантованных желтым красных Fabio, пионовидних махровых Blue Diamond, Negrita класса Триумф редкого темно-фиолетового оттенка, идеально белой Antarctica — посадили 3 новых сорта.

В частности, на транспортном кругу площади Богдана Хмельницкого и во внутреннем кругу на площади Георгия Кирпы цветут оранжевые махровые поздние Yellow Pompenette.

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На улице Николая Бобяка и на большой клумбе площади Почтовой — Ballade, это лилеоподибний тюльпан, который обычно раскрывается в темном красновато-пурпурном цвете и созревает к более яркому, несколько флуоресцентного, пурпурного оттенка с четкими белыми краями, которые в итоге становятся розово-белыми.

Еще один новый сорт — Flaming Flag — на меньшей клумбе на площади Почтовой, у знака “Я люблю Ужгород”. Этот сорт только недавно на нашем рынке, цветы — классической бокаловидный формы, удивительно белые с небольшими сиреневыми полосами, штрихами и вкраплениями по центру лепестков.

Добавим

Местами, где традиционно в Ужгороде высаживают тюльпаны, можно заметить цветы другой, чем основная масса окраски — это отдельные луковицы, которые глубоко “спрятались” в почве после прошлогоднего цветения.

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