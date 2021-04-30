Десятки тисяч тюльпанів розквітли в Ужгороді: яскраві фото міста

Деталі

Як повідомили у міській раді, цього року на площах і вулицях міста – 7 сортів: крім оторочених жовтим червоних Fabio, піоновидних махрових Blue Diamond, Negrita класу Тріумф рідкісного темно-фіолетового відтінку, ідеально білої Antarctica, – посадили 3 нові сорти.

Зокрема, на транспортному колі площі Богдана Хмельницького та у внутрішньому колі на площі Георгія Кірпи квітнуть жовтогарячі махрові пізні Yellow Pompenette.

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На вулиці Миколи Бобяка та на великій клумбі площі Поштової – Ballade, це лілеоподібний тюльпан, який зазвичай розкривається в темному червонувато-пурпуровому кольорі і дозріває до більш яскравого, дещо флуоресцентного, пурпурового відтінку з чіткими білими краями, які, зрештою, стають рожево-білими.

Ще один новий сорт – Flaming Flag – на меншій клумбі на площі Поштовій, біля знаку «Я люблю Ужгород». Цей сорт лише віднедавна на нашому ринку, квіти – класичної бокаловидної форми, дивовижно білі з невеликими бузковими смугами, штрихами і вкрапленнями по центру пелюсток.

Додамо

Подекуди, де традиційно в Ужгороді висаджують тюльпани, можна помітити квіти іншого, ніж основна маса забарвлення – це окремі цибулини, які глибоко «заховалися» в ґрунті після минулорічного цвітіння.