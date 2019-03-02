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Десятки тысяч людей вышли в Милане на акцию протеста против расизма

Десятки тысяч людей вышли в Милане на акцию протеста против расизма

Киев  •  УНН

 • 8060 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В массовой акции, по данным мэрии Милана, приняло участие около 200 тысяч человек. Участники демонстрации выступили против жесткой антимиграционной политики нынешнего итальянского правительства, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Десятки тысяч людей в субботу, 2 марта, вышли на демонстрацию против расизма в итальянском городе Милане. Участники акции прошли маршем по центру Милана, после чего собрались на центральной площади города перед Миланским собором.

Мэр Милана Джузеппе Сала, который также принял участие в мероприятии, отметил, что акция протеста против расизма является “мощным политическим свидетельством того, что Италия является не только такой страной, какой ее сейчас изображают”. По данным представителя мэрии Милана Пьерфранческо Маджорино, в акции приняли участие около 200 тысяч человек, передает агентство dpa.

“Демонстрация была организована рядом общественных организаций. Лозунгом акции стало „Люди прежде всего“ („Prima le persone“), что является ответом на высказывания действующего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини „Итальянцы прежде всего“ („Prima gli Italiani“)”, — указано в сообщении.

#Italie : 200 000 personnes marchent contre le racisme à #Milan.
Photo : @rbonacina pic.twitter.com/ilyhadk2xy

— François Beaudonnet (@beaudonnet) 2 березня 2019 р.

Напоминаем, на протестах в Алжире получили травмы почти 200 человек.

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