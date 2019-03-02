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Десятки тисяч людей вийшли у Мілані на акцію протесту проти расизму

Десятки тисяч людей вийшли у Мілані на акцію протесту проти расизму

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У масовій акції, за даними мерії Мілана, взяло участь близько 200 тисяч людей. Учасники демонстрації виступили проти жорсткої антиміграційної політики нинішнього італійського уряду, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Десятки тисяч людей у суботу, 2 березня, вийшли на демонстрацію проти расизму в італійському місті Мілані. Учасники акції пройшли маршем центром Мілана, після чого зібралися на центральні площі міста перед Міланським собором.

Мер Мілана Джузеппе Сала, який також взяв участь у заході, наголосив, що акція протесту проти расизму є “потужним політичним свідченням того, що Італія є не лише такою країною, якою її на даний момент змальовують”. За даними представника мерії Мілана П’єрфранческо Маджоріно, в акції взяли участь близько 200 тисяч людей, інформує агенція dpa.

“Демонстрація була організована низкою громадських організацій. Гаслом акції стало „Люди передусім“ („Prima le persone“), що є відповіддю на висловлювання чинного міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні „Італійці передусім“ („Prima gli Italiani“)”, — вказано у повідомленні.

#Italie : 200 000 personnes marchent contre le racisme à #Milan.
Photo : @rbonacina pic.twitter.com/ilyhadk2xy

— François Beaudonnet (@beaudonnet) 2 березня 2019 р.

Нагадуємо, на протестах в Алжирі отримали травми майже 200 людей.

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