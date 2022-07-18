Десятки "прилетов": утром оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов, пулеметов и реактивных систем залпового огня, зафиксированы десятки "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Цитата
"С половины пятого утра россияне начали бить со своей территории по нашим громадам", – написал Живицкий.
Детали
4:30 – 10 "прилетов" из миномета по Глуховской громаде.
После пяти часов – 8 "прилетов" из миномета по Шалыгинской громаде.
С 6 до 7 утра были массированные обстрелы из миномета и реактивной артиллерии Хотинской громады.
Почти в 7:00 – 10 "приходов" из реактивных систем залпового огня по Николаевской сельской громаде.
В 7:30 – 2 очереди по 15 выстрелов из крупнокалиберного пулемета по Хотинской громаде.
Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется, сообщил глава ОВА.
Напомним
17 июля утром российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую громаду Сумской области – применили пулеметы и минометы.