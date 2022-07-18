Десятки "прильотів": вранці окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та РСЗВ

Цитата

"З опів на п'яту ранку росіяни почали гатити зі своєї території по нашим громадам", – написав Живицький.

Деталі

4:30 – 10 "прильотів" з міномету по Глухівській громаді.

Після 5:00 – 8 "прильотів" з міномету по Шалигінській громаді.

З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії Хотінської громади.

Майже о 7:00 – 10 "приходів" з реактивних систем залпового вогню по Миколаївській сільській громаді.

О 7:30 – 2 черги по 15 вистрілів з великокаліберного кулемета по Хотінській громаді.

Постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється, повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

17 липня вранці російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині – застосували кулемети та міномети.