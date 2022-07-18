Десятки "прильотів": вранці окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, кулеметів та реактивних систем залпового вогню, зафіксовано десятки "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"З опів на п'яту ранку росіяни почали гатити зі своєї території по нашим громадам", – написав Живицький.
Деталі
4:30 – 10 "прильотів" з міномету по Глухівській громаді.
Після 5:00 – 8 "прильотів" з міномету по Шалигінській громаді.
З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії Хотінської громади.
Майже о 7:00 – 10 "приходів" з реактивних систем залпового вогню по Миколаївській сільській громаді.
О 7:30 – 2 черги по 15 вистрілів з великокаліберного кулемета по Хотінській громаді.
Постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється, повідомив голова ОВА.
Нагадаємо
17 липня вранці російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині – застосували кулемети та міномети.