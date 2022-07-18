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Десятки "прильотів": вранці окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та РСЗВ

Десятки "прильотів": вранці окупанти обстріляли Сумщину з мінометів та РСЗВ

Київ • УНН

 • 148409 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, кулеметів та реактивних систем залпового вогню, зафіксовано десятки "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"З опів на п'яту ранку росіяни почали гатити зі своєї території по нашим громадам", – написав Живицький.

Деталі

4:30 – 10 "прильотів" з міномету по Глухівській громаді.

Після 5:00 – 8 "прильотів" з міномету по Шалигінській громаді.

З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії Хотінської громади.

Майже о 7:00 – 10 "приходів" з реактивних систем залпового вогню по Миколаївській сільській громаді.

О 7:30 – 2 черги по 15 вистрілів з великокаліберного кулемета по Хотінській громаді.

Постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється, повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

17 липня вранці російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині – застосували кулемети та міномети.

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