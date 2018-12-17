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Десятки активистов вышли на Майдан поддержать украинских моряков

Киев • УНН

 • 7773 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве на Майдане началась общественная акция "Помни о тех, кто в плену" в поддержку военнопленных моряков, содержащихся РФ в московских СИЗО, передает УНН.

Десятки активистов вышли на Майдан поддержать украинских моряков

Сейчас на центральной площади столицы собралось около 50 человек, которые принесли с собой плакаты с фото украинских моряков.

"Общественная акция "Помни о тех, кто в плену" призвана поддержать украинских военнопленных моряков, которые преступным, пиратским образом, с нарушением Женевской конвенции и международного права, были захвачены Россией, и всех остальных пленников Кремля, незаконно заключенных в российских тюрьмах и на оккупированных территориях Украины", - отмечают организаторы.

По их словам, акция должна стать проявлением солидарности неравнодушных украинцев, формой гражданского сопротивления агрессии РФ и поддержкой соотечественников, ставших жертвами репрессивной политики Кремля.

Участникам акции предложат написать письмо или открытку с новогодним поздравлением украинским морякам и другим заключенным. В месте проведения акции на Майдане Независимости, будут расположены ящики для сбора писем и открыток.

На акцию были приглашены послы и дипломаты стран-членов НАТО и международных организаций.

С речами выступят народные депутаты, члены правительства и общественные активисты, ветераны, представители Меджлиса крымскотатарского народа, родные военнопленных и заложников.

В 2019 году акция продолжится в различных регионах Украины и других странах мира.

Напомним, военнопленных украинских моряков в судах представляют 34 адвоката, которые не получают заработной платы.

Адвокатская группа смогла встретиться с 11 из 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в Керченском проливе.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова не знает, когда украинские моряки, захваченные в Керченском проливе, вернутся домой.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

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