Десятки активістів вийшли на Майдан підтримати українських моряків

Наразі на центральній площі столиці зібралось близько 50 осіб, які принесли із собою плакати із світлинами українських моряків.



"Громадська акція "Пам’ятай про тих, хто в полоні" покликана підтримати українських військовополонених моряків, які злочинним, піратським, чином, з порушенням Женевської конвенції та міжнародного права, були захоплені Росією, та всіх інших бранців Кремля, незаконно ув’язнених в російських тюрмах та на окупованих територіях України", - зазначають організатори.

За їх словами, акція має стати проявом солідарності небайдужих українців, формою громадянського опору агресії РФ та підтримкою співвітчизників, які стали жертвами репресивної політики Кремля.

Учасникам акції запропонують написати листа або листівку із новорічним привітанням українським морякам та іншим в’язням. В місці проведення акції, на Майдані Незалежності, будуть розташовані скриньки для збору листів та листівок.

На акцію були запрошені посли та дипломати країн-членів НАТО та міжнародних організацій.

З промовами виступатимуть народні депутати, урядовці та громадські активісти, ветерани, представники Меджлісу кримськотатарського народу, рідні військовополонених і заручників.

В 2019 році акція продовжиться в різних регіонах України та інших країнах світу.

Нагадаємо, військовополонених українських моряків в російських судах представляють 34 адвокати, які не отримують заробітної плати.

Адвокатська група змогла зустрітись з 11 із 24 військовополонених українських моряків, яких росіяни захопили у Керченській протоці.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не знає, коли українські моряки, яких захопили росіяни у Керченській протоці, повернуться додому.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.