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Десять подборов украинца помогли "Вашингтону" одержать победу в игре НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Центровой Алексей Лень провел эффективную встречу в составе "Вашингтона" против "Сакраменто Кингз" в рамках регулярного сезона НБА, передает корреспондент УНН.

Детали

Лень получил место в стартовой пятерке и в первой четверти четыре раза выходил на линию для пробития штрафных, а также реализовал броски из-под кольца. В результате его наследие за 17 минут составил 8 очков (3/5 двухочковые, 0/1 трехочковые, 2/4 штрафные) при 10 подборах и передачи.

Примечательно, что по подборам украинец стал вторым лучшим игроком матча после своего партнера по “Уизардс” Уэстбрук (15).

Отметим, что счет 123:111 помог “Вашингтону” завоевать 21 победу при 33 поражениях и приблизиться в первую десятку команд Восточной конференции НБА.

Стоит напомнить

Лень стал самым украинском в истории НБА.

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