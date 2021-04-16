Десять підбирань українця допомогли "Вашингтону" здобути перемогу у грі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Центровий Олексій Лень провів ефективну зустріч у складі "Вашингтона" проти "Сакраменто Кінгс" в рамках регулярного сезону НБА, передає кореспондент УНН.
Деталі
Лень отримав місце у стартовій п’ятірці та у першій чверті чотири рази виходив на лінію для пробиття штрафних, а також реалізував кидки з-під кільця. Як наслідок його доробок за 17 хвилин склав 8 очок (3/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/4 штрафні) при 10 підбираннях і передачі.
Примітно, що за підбираннями українець став другим найкращим гравцем матчу після свого партнера по “Візардс” Вестбруку (15).
Відзначимо, що рахунок 123:111 допоміг “Вашингтону” завоювати 21 перемогу при 33 поразках і наблизитися до чільної десятки команд Східної конференції НБА.
Варто нагадати
Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА.