Десять підбирань українця допомогли "Вашингтону" здобути перемогу у грі НБА

Деталі

Лень отримав місце у стартовій п’ятірці та у першій чверті чотири рази виходив на лінію для пробиття штрафних, а також реалізував кидки з-під кільця. Як наслідок його доробок за 17 хвилин склав 8 очок (3/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/4 штрафні) при 10 підбираннях і передачі.

Примітно, що за підбираннями українець став другим найкращим гравцем матчу після свого партнера по “Візардс” Вестбруку (15).

Відзначимо, що рахунок 123:111 допоміг “Вашингтону” завоювати 21 перемогу при 33 поразках і наблизитися до чільної десятки команд Східної конференції НБА.

Варто нагадати

Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА.