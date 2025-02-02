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Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
10:05 • 64167 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 107846 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 139310 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

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31 января, 18:24 • 183476 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 160503 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Десять лет назад погиб лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко

Десять лет назад погиб лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко

Киев  •  УНН

 • 7994 просмотра

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Сегодня исполняется 10 лет со дня трагической гибели Андрея Кузьменко в ДТП на Днепропетровщине. Украинские артисты делятся воспоминаниями о музыканте, а по его книге сняли фильм «Я, Победа и Берлин».

Сегодня, 2 февраля, исполняется 10 лет с момента, когда возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области в ДТП погиб известный украинский певец, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко (Кузьма), передает УНН.

2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте.

Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.

Умерла мать Кузьмы Скрябина23.09.23, 19:22 • 453766 просмотров

Почтили память Кузьменко украинские коллеги по сцене.

В частности, певица Наталья Могилевская, которая вела с ним программу «Шанс» посвятила ему видео, которое опубликовала в Instagram, добавив: «Я запомнила тебя таким...».

Певец Виталий Козловский также почтил память Кузьмы.

Тренер, телеведущая Анита Луценко в Instagram опубликовала видео с танцем под песню Кузьмы подписав его: «Часто думаю о если бы он жил...».

Директору музыкального лейбла, которая обманула жену "Скрябина" на 1,5 млн грн, предъявили подозрение20.12.24, 16:49 • 17707 просмотров

В 2024 году вышел фильм «Я, Победа и Берлин». Лента снята по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина - «Я, „Победа“ и Берлин». Она погружает в атмосферу 90-х - эпоху молодости Кузьмы, особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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