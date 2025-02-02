Десять лет назад погиб лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко
Киев • УНН
Сегодня исполняется 10 лет со дня трагической гибели Андрея Кузьменко в ДТП на Днепропетровщине. Украинские артисты делятся воспоминаниями о музыканте, а по его книге сняли фильм «Я, Победа и Берлин».
Сегодня, 2 февраля, исполняется 10 лет с момента, когда возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области в ДТП погиб известный украинский певец, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко (Кузьма), передает УНН.
2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте.
Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.
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Почтили память Кузьменко украинские коллеги по сцене.
В частности, певица Наталья Могилевская, которая вела с ним программу «Шанс» посвятила ему видео, которое опубликовала в Instagram, добавив: «Я запомнила тебя таким...».
Певец Виталий Козловский также почтил память Кузьмы.
Тренер, телеведущая Анита Луценко в Instagram опубликовала видео с танцем под песню Кузьмы подписав его: «Часто думаю о если бы он жил...».
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В 2024 году вышел фильм «Я, Победа и Берлин». Лента снята по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина - «Я, „Победа“ и Берлин». Она погружает в атмосферу 90-х - эпоху молодости Кузьмы, особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.