Десять років тому загинув лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко

Сьогодні, 2 лютого, виповнюється 10 років з моменту, коли біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області в ДТП загинув відомий український співак, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма), передає УНН.

2 лютого 2015 року, на 86 км траси Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці.

Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.

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Вшанували пам'ять Кузьменка українські колеги по сцені.

Зокрема, співачка Наталія Могилевська, яка вела з ним програму "Шанс" присвятила йому відео, яке опублікувала в Instagram, додавши: "Я запам’ятала тебе таким…".

Співак Віталій Козловський також вшанував пам'ять Кузьми.

Тренерка, телеведуча Аніта Луценко в Instagram опублікувала відео з танцем під пісню Кузьми підписавши його: "Часто думаю про якби він жив…".

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У 2024 році вийшов фільм "Я, Побєда і Берлін". Стрічка знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна — "Я, "Побєда" і Берлін". Вона занурює в атмосферу 90-х — епоху молодості Кузьми, особливою родзинкою картини є культова музика Скрябіна.