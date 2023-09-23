Померла мати Кузьми Скрябіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На 77 році життя померла мати Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко. Про це повідомив пресцентр Благодійного Фонду імені Кузьми Скрябіна, передає УНН.
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"Сьогодні, пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми будемо сумувати….", - йдеться в опублікованому некролозі.
Деталі
Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року в селі Сіде Самбірського району Львівської области України. Закінчила Самбірську середню школу № 9 та місцеву музичну школу, Дрогобицький інститут музичного мистецтва.
Коли вчилася в інституті, Ольга Кузьменко їздила по селах з магнітофоном і записувала народні пісні, прислів'я, створила дитячий колектив — діти співали народні та обрядові пісні. Працювала викладачкою гри на фортепіано в музичній школі.
У 2012 році Андрій "Скрябін" Кузьменко написав пісню "Мам", присвячену матері. У фонді не уточнили причину смерті 76-річної Ольги Кузьменко.
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