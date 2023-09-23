Умерла мать Кузьмы Скрябина

ukru
Эксклюзив
06:36 • 70207 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 111538 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 139280 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 173113 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 132361 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 124472 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 165893 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116646 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123103 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130685 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 81294 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 114150 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 85925 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 107451 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 75091 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 139295 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 173126 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 123464 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 130409 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 165907 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 75024 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 147984 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 155310 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 159551 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 157393 просмотра
Актуальное
Умерла мать Кузьмы Скрябина

Умерла мать Кузьмы Скрябина

Киев • УНН

 • 453874 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. На 77 году жизни умерла мать Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко. Об этом сообщил пресс-центр Благотворительного Фонда имени Кузьмы Скрябина, передает УНН.

Цитата

"Сегодня, ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжелая для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скорбеть….", - говорится в опубликованном некрологе.

Детали

Ольга Кузьменко родилась 23 апреля 1947 года в селе Сиде Самборского района Львовской области Украины. Окончила Самборскую среднюю школу № 9 и местную музыкальную школу, Дрогобычский институт музыкального искусства.

Когда училась в институте, Ольга Кузьменко ездила по селам с магнитофоном и записывала народные песни, пословицы, создала детский коллектив — дети пели народные и обрядовые песни. Работала преподавательницей игры на фортепиано в музыкальной школе.

В 2012 году Андрей "Скрябин" Кузьменко написал песню "Мам", посвященную матери. В фонде не уточнили причину смерти 76-летней Ольги Кузьменко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский присвоил погибшему Кузьме "Скрябину" звание Героя Украины 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы