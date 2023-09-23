Умерла мать Кузьмы Скрябина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. На 77 году жизни умерла мать Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко. Об этом сообщил пресс-центр Благотворительного Фонда имени Кузьмы Скрябина, передает УНН.
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"Сегодня, ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжелая для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скорбеть….", - говорится в опубликованном некрологе.
Детали
Ольга Кузьменко родилась 23 апреля 1947 года в селе Сиде Самборского района Львовской области Украины. Окончила Самборскую среднюю школу № 9 и местную музыкальную школу, Дрогобычский институт музыкального искусства.
Когда училась в институте, Ольга Кузьменко ездила по селам с магнитофоном и записывала народные песни, пословицы, создала детский коллектив — дети пели народные и обрядовые песни. Работала преподавательницей игры на фортепиано в музыкальной школе.
В 2012 году Андрей "Скрябин" Кузьменко написал песню "Мам", посвященную матери. В фонде не уточнили причину смерти 76-летней Ольги Кузьменко.
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