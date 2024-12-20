Директору музыкального лейбла, которая обманула жену "Скрябина" на 1,5 млн грн, предъявили подозрение
Киев • УНН
Руководитель музыкального лейбла Moon Records подозревается в мошенничестве с роялти от произведений Кузьменко. Из-за схемы с чешской компанией вдова музыканта недополучила 1,5 млн грн за 2017-2019 годы.
Директору одного из украинских лейблов выдвинули подозрение в мошенничестве. Женщина обманула жену певца Андрея Кузьменко на 1,5 млн грн, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о музыкальном лейбле, под названием Moon Records.
По информации, между женой погибшего музыканта и лейблом было заключено соглашение, которое предусматривало, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности певца будет получать его жена, а 30% за менеджмент его активов будет получать лейбл звукозаписи. Однако, расчет вознаграждения, который отправляли фирме жены погибшего в течение трех лет с момента заключения договора, не соответствовал реальным данным на рынке цифровой дистрибуции музыки. А именно, директор Moon Records умышленно снижала количество прослушиваний музыкальных треков на стриминговых платформах и сумму вознаграждения правообладательницы.
Оперативники Департамента киберполиции установили, что для увеличения неправомерных доходов, лейбл звукозаписи заключил соглашение с чешской компанией, которая занимается дистрибуцией музыки. Последние уверяли владелицу произведений, что зарубежная фирма является их дочерней компанией и не берет себе никаких процентов с прибыли. На самом же деле зарубежные "партнеры" забирали до 85% прибыли, а реальное количество прослушиваний на стриминговых платформах также занижали
По данным независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, цифровое распространение записей погибшего музыканта в 2017-2019 годах должно было принести его жене не менее полутора миллионов гривен прибыли.
Сейчас директору лейбла Moon Records грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним
Правоохранители разоблачили преступные группы, которые организовывали договорные матчи по киберспорту и спорту через букмекерские конторы. Среди участников - бывшие спортсмены мирового уровня, которые зарабатывали миллионы гривен на махинациях.