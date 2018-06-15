Десять игроков представят Украину на этапе Евролиги по пляжному футболу

Заявка “желто-синих” выглядит так:

Вратари — Виталий Сидоренко (команда “Артур Мьюзик”), Владимир Гладченко (“Гриффин”).

Полевые игроки — Игорь Борсук (“ХИТ”), Александр Корнейчук (“ХИТ”), Юрий Щерица (“Выбор”), Максим Войток (“Гриффин”), Роман Пачев (“CITY”), Дмитрий Медведь (“ХИТ”) Иван Глуцкий (“Артур Мьюзик”), Константин Макеев (“Артур Мьюзик”).

Накануне “сине-желтые” провели последнее на этой неделе тренировки, а в следующий раз соберутся 18 июня.

Отметим, что сборная Украины вылетит в Баку 21 июня, а уже на следующий день начнет официальный сезон матчем против седьмой команды мира по рейтингу FIFA/BSWW — сборной Швейцарии. Также наша национальная команда сыграет против еще одного лидера европейского пляжного футбола — Италии (пятая позиция в мировом рейтинге). А завершит этап в Баку сборная Украины 24 июня матчем против Германии (тридцать четвёртый место в мировом рейтинге).