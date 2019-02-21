"Десна" усилилась футболистом из чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Воспитанник киевского "Динамо" Темур Парцвания продолжит карьеру в черниговской "Десне", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Информация о сроках и другие детали сделки между футболистом и клубом не разглашается.
Это уже второй приход Парцвании к "Десны", в активе игрока 19 матчей и 1 гол в составе черниговского клуба.
26-летний украинский футболист грузинского происхождения начинал карьеру в школе "Динамо", в составе второй команды киевлян провел 80 матчей.
В УПЛ выступал в составе запорожского "Металлурга", луцкой "Волыни" и донецкого "Олимпика". В составе дончан новичок "Десны" провел 34 матча и забил 2 гола. После первого прихода в "Десны" у Парцвании еще был опыт выступлений за рубежом: Парцвания вместе с Артемом Милевским выступал в составе венгерской "Кишварда".
Добавим, что Парцвания становился чемпионом Европы-2009 года в составе сборной Украины среди юношей до 19 лет.
Напомним, в начале прошлого года Темур Парцвания вернулся в ФК "Олимпик".