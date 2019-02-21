"Десна" підсилилась футболістом з чемпіонату Угорщини

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Вихованець київського "Динамо" Темур Парцванія продовжить кар’єру в чернігівській "Десні", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Інформація про терміни та інші деталі угоди між футболістом і клубом не розголошується.

Це вже другий прихід Парцванії до "Десни", в активі гравця 19 матчів і 1 гол у складі чернігівського клубу.

26-річний український футболіст грузинського походження розпочинав кар’єру в школі "Динамо", у складі другої команди киян провів 80 матчів.

В УПЛ виступав в складі запорізького "Металурга", луцької "Волині" та донецького "Олімпіка". У складі донеччан новачок "Десни" провів 34 матчі та забив 2 голи. Після першого приходу до "Десни" у Парцванії ще був досвід виступів за кордоном: Парцванія разом з Артемом Мілевським виступав в складі угорської "Кішварди".

Додамо, що Парцванія ставав чемпіоном Європи-2009 року в складі збірної України серед юнаків до 19 років.

Нагадаємо, на початку минулого року Темур Парцванія повернувся до ФК "Олімпік".

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