"Десна" оформила первый летний трансфер: клуб подписал лидера "Арсенала"

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Черниговская “Десна” подписала контракт с воспитанником киевского “Динамо” Владиславом Калитвинцевым. Об этом сообщает сайт черниговцев, передает УНН.

26-летний полузащитник, который стал первым новичком “Десны” этого трансферного окна подписал контракт сроком на два года.

“По окончании сезона 2018/2019 я получил статус свободного агента и практически сразу получил несколько хороших предложений по продлению карьеры. Но вариант с „Десной“ был для меня в приоритете — перед командой ставят серьезные задачи, в клубе хорошие перспективы и я надеюсь, что стану важной частью черниговской команды”, — заявил Калитвинцев.

В марте этого года полузащитник на правах свободного агента присоединился к “Арсеналу” из Киева и успел сыграть 10 матчей и забить за “канониров” один гол.

Отметим, что 26-летний игрок успел поиграть за “Черноморец” (34 игры, 5 голов, 8 ассистов), “Динамо” (26 игр, 3 гола, 2 ассиста), “Слован” с Либерце (24 матча, 1 гол), “Зарю” (15, 2 гола).

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