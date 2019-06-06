"Десна" оформила перший літній трансфер: клуб підписав лідера "Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Чернігівська "Десна" підписала контракт з вихованцем київського "Динамо" Владиславом Калітвінцевим. Про це повідомляє сайт чернігівців, передає УНН.
26-річний півзахисник, який став першим новачком "Десни" цього трансферного вікна підписав контракт терміном на два роки.
"По закінченню сезону 2018/2019 я отримав статус вільного агента і практично відразу отримав кілька хороших пропозицій по продовженню кар’єри. Але варіант з "Десною" був для мене в пріоритеті – перед командою ставлять серйозні завдання, в клубі хороші перспективи і я надіюся, що стану важливою частиною чернігівської команди", – заявив Калітвінцев.
У березні цього року півзахисник на правах вільного агенту приєднався до "Арсеналу" з Києва та встиг відіграти 10 матчів і забити за "канонірів" один гол.
Відзначимо, що 26-річний гравець встиг пограти за "Чорноморець" (34 гри, 5 голів, 8 асистів), "Динамо" (26 ігор, 3 голи, 2 асисти), "Слован" з Ліберця (24 матчі, 1 гол), "Зорю" (15, 2 голи).