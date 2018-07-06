Дешам о выходе в полуфинал ЧМ-2018: мы заслужили этот результат

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51562 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105804 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127314 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134672 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170494 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153873 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141523 просмотра

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился результатами своего коллектива по итогам поединка 1/4 финала чемпионата мира, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

“Я думаю, мы заслужили этот результат. Мы играли против великолепной команды, но сегодня были лучше нее. Наш склад моложе, и мы уже показывали командную игру, но сегодняшние ставки были значительно выше, потому что с каждым раундом соперник становится все серьезнее”, — отметил Дешам.

Также тренер признал гордость за свой коллектив: “мне нравится добиваться своих целей, как и любому другому, но я не смотрю на этот результат с личной точки зрения. Моя гордость относится ко всей команде, и я еще хочу вспомнить свой штаб, который помогает мне каждый день. Я делаю все не для себя, а для команды”.

Напомним, что в первом четвертьфинале ЧМ-2018 французы одолели Уругвай 2:0.

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