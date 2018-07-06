Дешам о выходе в полуфинал ЧМ-2018: мы заслужили этот результат

“Я думаю, мы заслужили этот результат. Мы играли против великолепной команды, но сегодня были лучше нее. Наш склад моложе, и мы уже показывали командную игру, но сегодняшние ставки были значительно выше, потому что с каждым раундом соперник становится все серьезнее”, — отметил Дешам.

Также тренер признал гордость за свой коллектив: “мне нравится добиваться своих целей, как и любому другому, но я не смотрю на этот результат с личной точки зрения. Моя гордость относится ко всей команде, и я еще хочу вспомнить свой штаб, который помогает мне каждый день. Я делаю все не для себя, а для команды”.

Напомним, что в первом четвертьфинале ЧМ-2018 французы одолели Уругвай 2:0.