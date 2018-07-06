Дешам про вихід у півфінал ЧС-2018: ми заслужили цей результат

“Я думаю, ми заслужили цей результат. Ми грали проти прекрасної команди, але сьогодні були краще неї. Наш склад молодше, і ми вже показували командну гру, але сьогоднішні ставки були значно вищими, тому що з кожним раундом суперник стає дедалі серйознішим”, — наголосив Дешам.

Також тренер визнав гордість за свій колектив: “мені подобається добиватися своїх цілей, як і будь-кому іншому, але я не дивлюся на цей результат з особистої точки зору. Моя гордість відноситься до всієї команди, і я ще хочу згадати свій штаб, який допомагає мені кожен день. Я роблю все не для себе, а для команди”.

Нагадаємо, що у першому чвертьфіналі ЧС-2018 французи здолали Уругвай 2:0.