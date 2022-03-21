Десантники освободили от российских захватчиков село в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских захватчиков, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram, пишет УНН.
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"Юг Украины, Николаевская область. Вдоль дорог часто встречается уничтоженная российская техника с латинской буквой "Z". Это все, что осталось от колонн российских оккупантов, которую уничтожил огнем артиллерии 80 одшбр ДШВ ВС Украины. Окружив село с флангов, в него зашли подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады. Был короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены", - указали в ДШВ.
Детали
Также во время этой операции десантники, как указано, захватили вооружение и военную технику, соответствующие документы и тому подобное.
Кроме этого, десантники задержали и передали сотрудникам СБУ местную жительницу, которая за 1000 рублей сливала оккупантам адреса участников АТО и патриотически настроенных граждан.
Дополнение
В Николаевской области в местах, где оккупанты отступили, люди готовятся к посевной, в полях уже стоят тракторы.