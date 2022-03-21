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Десантники звільнили від російських загарбників село на Миколаївщині

Десантники звільнили від російських загарбників село на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 146467 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. На Миколаївщині українські десантники звільнили село від російських загарбників, повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Південь України, Миколаївська область. Уздовж доріг часто зустрічається знищена російська техніка з латинською літерою «Z». Це все, що залишилось від колон російських окупантів, яку знищила вогнем артилерія 80-ї одшбр ДШВ ЗС України. Оточивши село з флангів, в нього зайшли підрозділи окремої десантно-штурмової бригади. Був короткий бій, в результаті якого сили противника були знищені", - вказали у ДШВ.

Деталі

Також під час цієї операції десантники, як вказано, захопили озброєння та військову техніку, відповідні документи тощо.

Окрім цього, десантники затримали та передали співробітникам СБУ місцеву мешканку, яка за 1000 рублів зливала окупантам адреси учасників АТО та патріотично налаштованих громадян.

Доповнення

На Миколаївщині у місцях, де окупанти відступили, люди готуються до посівної, у полях вже стоять трактори.

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