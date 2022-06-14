Десантники показали, как уничтожили танк и боевую машину пехоты оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Львовские десантники показали, как с помощью "Стугни-П" уничтожили танк и боевую машину пехоты российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
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"Воины-противотанкисты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк и боевую машину пехоты российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Детали
На видео зафиксировано, как львовские десантники, применяя противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", мастерски уничтожают вражескую боевую технику.
Дополнение
Артиллеристы ДШВ ВС Украины уничтожили батарею РСЗО БМ-27 “Ураган” и подразделение МТЗ российских оккупантов.