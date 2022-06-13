Українські артилеристи знищили батарею РСЗВ БМ-27 “Ураган” та підрозділ МТЗ окупантів

Цитата

«Ефективне застосування артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України щодо знищення батареї РСЗВ БМ-27 “Ураган” разом зі спеціальними машинами та підрозділом матеріально-технічного забезпечення зс рф, де окупанти в польових умовах заправляли та обслуговували військову техніку», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Нацгвардійці показали, як на Харківщині за допомогою дрона знищили російських окупантів та боєкомплект артснарядів.