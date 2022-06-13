Українські артилеристи знищили батарею РСЗВ БМ-27 “Ураган” та підрозділ МТЗ окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Артилеристи ДШВ ЗС України знищили батарею РСЗВ БМ-27 “Ураган” та підрозділ МТЗ російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.
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«Ефективне застосування артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України щодо знищення батареї РСЗВ БМ-27 “Ураган” разом зі спеціальними машинами та підрозділом матеріально-технічного забезпечення зс рф, де окупанти в польових умовах заправляли та обслуговували військову техніку», - йдеться в повідомленні.
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Нацгвардійці показали, як на Харківщині за допомогою дрона знищили російських окупантів та боєкомплект артснарядів.