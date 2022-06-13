Украинские артиллеристы уничтожили батарею РСЗО БМ-27 "Ураган" и подразделение МТЗ оккупантов

Цитата

«Эффективное применение артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины по уничтожению батареи РСЗО БМ-27 “Ураган” вместе со специальными машинами и подразделением материально-технического обеспечения вс рф, где оккупанты в полевых условиях заправляли и обслуживали военную технику», – говорится в сообщении.

Дополнение

Нацгвардейцы показали, как в Харьковской области с помощью дрона уничтожили русских оккупантов и боекомплект артснарядов.