"Кара небесна": нацгвардійці показали, як з дрона знищили окупантів

Цитата

“Кара небесна” – смертельний сюрприз для рашистів. Легкі БПЛА гвардійців дистанційно тривожать піхоту окупантів, забираючи життя та ранячи багатьох з них. (...) Цього разу російські окупанти на Харківщині трохи розслабились, й не підозрювали, що це завантаження боєприпасів для декого з них буде останнім", – ідеться у повідомленні.

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Завдяки ювелірній роботі бійців спецпризначення за допомогою дрона було знищено живу силу противника та боєкомплект артилерійських снарядів.

Як зазначили, дрони виявилися дуже ефективною зброєю, яка дає змогу дистанційно виявляти бойові цілі, коригувати мінометний, артилерійський вогонь та знищувати живу силу противника.

Нагадаємо

Завдяки ССО ЗСУ спалили три ворожі "Гради" на Сєвєродонецькому напрямку.