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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Кара небесна": нацгвардійці показали, як з дрона знищили окупантів

"Кара небесна": нацгвардійці показали, як з дрона знищили окупантів

Київ • УНН

 • 496027 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Нацгвардійці показали, як на Харківщині за допомогою дрона знищили російських окупантів та боєкомплект артснарядів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Цитата

“Кара небесна” – смертельний сюрприз для рашистів. Легкі БПЛА гвардійців дистанційно тривожать піхоту окупантів, забираючи життя та ранячи багатьох з них. (...) Цього разу російські окупанти на Харківщині трохи розслабились, й не підозрювали, що це завантаження боєприпасів для декого з них буде останнім", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Завдяки ювелірній роботі бійців спецпризначення за допомогою дрона було знищено живу силу противника та боєкомплект артилерійських снарядів.

Як зазначили, дрони виявилися дуже ефективною зброєю, яка дає змогу дистанційно виявляти бойові цілі, коригувати мінометний, артилерійський вогонь та знищувати живу силу противника.

Нагадаємо

Завдяки ССО ЗСУ спалили три ворожі "Гради" на Сєвєродонецькому напрямку.

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