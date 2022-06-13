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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Полювання на ворога: ССО допомогли спалити три ворожі "Гради" на напрямку Сєвєродонецька

Полювання на ворога: ССО допомогли спалити три ворожі "Гради" на напрямку Сєвєродонецька

Київ • УНН

 • 212405 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Завдяки ССО ЗСУ спалили три ворожі "Гради" на Сєвєродонецькому напрямку на Луганщині. Відео поширило командування Сил спеціальних операцій ЗС України, повідомляє УНН.

Деталі

"Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку наші оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град", - повідомили у ССО.

Як вказано, саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України.

"Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ - воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем наші колеги знищили 3 з 4 установок ворожих РСЗО", - зазначили у ССО.

Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу, як повідомляється, будо пошкоджено.

Корегували артилеристів оператори ССО України.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32,3 тис. осіб, 1432 танків, 213 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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