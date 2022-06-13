Полювання на ворога: ССО допомогли спалити три ворожі "Гради" на напрямку Сєвєродонецька
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Завдяки ССО ЗСУ спалили три ворожі "Гради" на Сєвєродонецькому напрямку на Луганщині. Відео поширило командування Сил спеціальних операцій ЗС України, повідомляє УНН.
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"Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку наші оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 "Град", - повідомили у ССО.
Як вказано, саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України.
"Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ - воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем наші колеги знищили 3 з 4 установок ворожих РСЗО", - зазначили у ССО.
Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу, як повідомляється, будо пошкоджено.
Корегували артилеристів оператори ССО України.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 32,3 тис. осіб, 1432 танків, 213 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.