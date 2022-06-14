Десантники показали, як знищили танк та бойову машину піхоти окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Львівські десантники показали, як за допомогою "Стугни-П" знищили танк та бойову машину піхоти російських окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.
Цитата
"Воїни-протитанкісти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти російських окупантів", - ідеться у повідомленні.
Деталі
На відео зафіксовано, як львівські десантники, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П", майстерно знищують ворожу бойову техніку.
Доповнення
Артилеристи ДШВ ЗС України знищили батарею РСЗВ БМ-27 “Ураган” та підрозділ МТЗ російських окупантів.