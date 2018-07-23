"Госизмене в РФ": СМИ узнали кто "передал" информацию о русской гиперзвуковую оружие

Эта информация, по версии следствия, впоследствии предоставлялась спецслужбам Североатлантического альянса, пояснил собеседник издания. Сам Кудрявцев, по его словам, вину не признает.

В ЦНИИМаше данные об этом расследовании, как указывает газета, не комментируют. В “Роскосмосе” в свою очередь накануне подтвердили информацию об аресте Кудрявцева. При этом следственные действия, как указывали в госкорпорации, ведутся еще с несколькими сотрудниками ЦНИИМаша.

Как сообщал УНН, ФСБ расследует дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия. 20 июля, начались обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМаш) в подмосковном Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.