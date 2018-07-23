"Держзрада в РФ": ЗМІ дізналися хто "передав" інформацію про російську гіперзвукову зброю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. 74-річного співробітника Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІМаш — є головним науково-дослідним інститутом “Роскосмосу”) Віктора Кудрявцева звинуватили в передачі закритої інформації про технології, які застосовуються в розробці гіперзвукових літальних апаратів, одній з країн НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське видання “Коммерсант”, яке дізналося інформацію у джерела серед правоохоронців.

Ця інформація, за версією слідства, згодом надавалася спецслужбам Північноатлантичного альянсу, пояснив співрозмовник видання. Сам Кудрявцев, за його словами, провину не визнає.

У ЦНДІМаші дані про це розслідування, як вказує газета, не коментують. У “Роскосмосі” в свою чергу напередодні підтвердили інформацію про арешт Кудрявцева. При цьому слідчі дії, як вказували в держкорпорації, ведуться ще з кількома співробітниками ЦНДІМашу.

Як повідомляв УНН, ФСБ розслідує справу про держзраду у зв’язку з витоком даних про російські розробки гіперзвукової зброї. 20 липня, почалися обшуки в Центральному науково-дослідному інституті машинобудування (ЦНДІМаш) в підмосковному Королеві, а також в офісі директора дослідницько-аналітичного центру Об’єднаної ракетно-космічної корпорації (ОРКК) Дмитра Пайсона в Москві.

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