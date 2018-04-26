Госисполнитель в Херсоне требовал 1 тыс. Долл. за справку об уплате штрафа

"Правоохранители установили, что чиновник требовал от местной жительницы 1 тыс. Долл за предоставление справки об уплате административного взыскания за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также за указанную сумму злоумышленник обещал удалить лицо из реестра должников. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой.

Напомним, в НАБУ рассказали о разоблачении сотрудника СБУ на взятке в 50 тыс. Долларов .