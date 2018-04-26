Держвиконавець у Херсоні вимагав 1 тис. дол. за довідку про сплату штрафу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники СБУ викрили на хабарі начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Херсона. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевої жительки 1 тис. дол за надання довідки про сплату адміністративного стягнення за порушення правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, також за вказану суму зловмисник обіцяв видалити особу з реєстру боржників. Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у вчинені злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Операція з викриття посадовця проводилась спільно з військовою прокуратурою.
Нагадаємо, у НАБУ розповіли про викриття співробітника СБУ на хабарі у 50 тис. доларів.