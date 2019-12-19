Госстат ухудшил оценку роста экономики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Реальный валовой внутренний продукт в IІI квартале 2019 года вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экономика выросла меньше, чем это сообщалось ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные Госстатистики.
По данным Госстата, реальный ВВП в IІI квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,6%, а по сравнению с IІI кварталом 2018 года - на 4,1%.
Впрочем, еще в ноябре Госстат оценивал рост экономики Украины в IІI квартале 2019 года в 4,2%.
В то же время сообщается, что номинальный ВВП составил 1105,5 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 26 286 грн.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Всемирный банк обновил прогноз по росту экономики Украины.