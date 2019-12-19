Держстат погіршив оцінку зростання економіки України

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Реальний валовий внутрішній продукт у IІI кварталі 2019 року зріс на 4,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, тож економіка зросла менше, ніж це повідомлялося раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередні дані Держстатистики.