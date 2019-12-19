Держстат погіршив оцінку зростання економіки України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Реальний валовий внутрішній продукт у IІI кварталі 2019 року зріс на 4,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, тож економіка зросла менше, ніж це повідомлялося раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередні дані Держстатистики.
За даними Держстату, реальний ВВП у ІII кварталі цього року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,6%, а порівняно з ІII кварталом 2018 року – на 4,1%.
Утім, ще у листопаді Держстат оцінював ріст економіки України у IІI кварталі 2019 року у 4,2%.
Водночас повідомляється, що номінальний ВВП становив 1105,5 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 26286 грн.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Світовий банк оновив прогноз щодо зростання економіки України.