Госсекретарь США заявил о возможности новых санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские власти на данный момент рассматривают возможность внесения новых имен российских граждан в санкционный список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.
“Мы уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок. И мы рассматриваем против кого дополнительно из представителей (РФ) применить санкции”, — сказал Тиллерсон в ответ на вопрос о том, почему не вводятся санкции, которых хочет подавляющее большинство членов конгресса.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсуждал с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон концепцию миссии США в “нормандском формате”. Об этом глава МИД Украины сообщил во время открытия мемориальной доски в Мюнхене.