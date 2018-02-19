Держсекретар США заявив про можливість нових санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американські влада на даний момент розглядає можливість внесення нових імен російських громадян в санкційний список. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS.
“Ми вже зробили кроки, які відповідно до закону запобігли ряду російських військових поставок. І ми розглядаємо проти кого додатково з представників (РФ) застосувати санкції”, — сказав Тіллерсон у відповідь на запитання про те, чому не вводяться санкції, яких хоче переважна більшість членів конгресу.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорював з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном концепцію місії США в “нормандському форматі”. Про це голова МЗС України повідомив під час відкриття меморіальної дошки в Мюнхені.