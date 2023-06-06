Госсекретарь Блинкен отправится в Пекин для переговоров в ближайшие недели - Bloomberg

Блинкен планировал посетить Пекин в феврале, но отказался от поездки после того, как США обнаружили китайский воздушный шар-шпион, который пролетал над континентальной частью США.

Детали

Точное время визита Блинкена все еще не определено, по словам источника.

Представитель Госдепартамента заявил, что агентство не имеет возможности объявить о поездке, и что ранее отмененный визит Блинкена состоится, когда позволят условия.

Если это произойдет, визит станет частью усилий президента Джо Байдена по восстановлению определенной нормализации отношений, которые продолжают омрачаться карательными экономическими мерами и обвинениями с обеих сторон в том, что другая сторона ставит под угрозу глобальную стабильность.

В понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби предупредил о "растущей агрессивности" Китая после перехвата американского корабля и самолета-разведчика в последние недели. Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ответил критикой, что США "провокационным образом отправляют военные корабли через полмира к порогу Китая".

Добавим

Министры обороны двух стран в Сингапуре на прошлой неделе пожали друг другу руку. Директор ЦРУ Уильям Бернс в мае совершил тайную поездку в Китай.