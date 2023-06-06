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Держсекретар Блінкен вирушить до Пекіна для переговорів у найближчі тижні - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Держсекретар Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для переговорів з вищими посадовими особами, можливо, включаючи Сі Цзіньпіна, повідомили Bloomberg джерела, знайомі з цим питанням, оскільки США сподіваються відновити спілкування на високому рівні, попри напруженість, що зберігається, пише УНН.

 

Держсекретар Блінкен вирушить до Пекіна для переговорів у найближчі тижні - Bloomberg

Блінкен планував відвідати Пекін у лютому, але відмовився від поїздки після того, як США виявили китайську повітряну кулю-шпигун, яка пролітала над континентальною частиною США.

Деталі

Точного часу візиту Блінкена все ще не визначено, за словами джерела.

Представник Держдепартаменту заявив, що агентство не має можливості оголосити про поїздку, і що раніше скасований візит Блінкена відбудеться, коли дозволять умови.

Якщо це станеться, візит стане частиною зусиль президента Джо Байдена щодо відновлення певної нормалізації відносин, які продовжують затьмарюватися каральними економічними заходами та звинуваченнями з обох сторін у тому, що інша сторона ставить під загрозу глобальну стабільність.

У понеділок офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі попередив про "зростаючу агресивність" Китаю після перехоплення американського корабля та літака-розвідника в останні тижні. Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь відповів критикою, що США "провокаційним чином відправляють військові кораблі через півсвіту до порога Китаю".

Додамо

Міністри оборони двох країн в Сінгапурі минулого тижня потисли один одному руку. Директор ЦРУ Вільям Бернс у травні здійснив таємну поїздку до Китаю.

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