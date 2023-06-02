Директор ЦРУ США таємно відвідав Китай у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Китай минулого місяця для переговорів із китайськими колегами, повідомив у п'ятницю офіційний представник США, що є візитом на найвищому рівні з боку представника адміністрації Байдена після того, як американськими військами було збито китайський повітряний кулю-шпигун, інформує Reuters, передає УНН.
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«Минулого місяця директор Бернс побував у Пекіні, де зустрівся з китайськими колегами та наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв'язку розвідувальними каналами», — повідомив Reuters чиновник.
Візит голови розвідувального управління США, про який вперше повідомила Financial Times, відбувся у зв'язку з тим, що адміністрація президента Джо Байдена наполягала на збереженні відкритих ліній та плануванні зустрічей між різними високопосадовцями у Вашингтоні та Пекіні в умовах напружених відносин.
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Міністр оборони Ллойд Остін також «коротко» поговорив у п'ятницю з Лі Шанфу, міністром національної оборони Китаю, на вечері, присвяченій відкриттю безпекового форуму в Сінгапурі.
Президент Джо Байден часто відправляв Бернса в делікатні поїздки для зустрічі з противниками США. Бернс вирушив до москви наприкінці 2021 року, щоб обговорити з президентом росії ознаки підготовки до нового вторгнення в Україну.